Россияне не верят в «чёрную пятницу»

6 из 10 россиян считают «чёрную пятницу» скорее обманом, чем честной акцией, позволяющей сэкономить. Купить что-либо на традиционной ноябрьской распродаже планирует лишь каждый одиннадцатый, при этом средний бюджет шопинга по сравнению с прошлым годом снизился на 8%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил планы россиян на «чёрную пятницу», опросив представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Чёрная пятница» — это скорее обман, убеждены 60% респондентов. Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены действительно снижаются, эту точку зрения молодежь до 24 лет разделяет чаще всего (35%).

Большинство имеющих работу россиян (74%) не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить какие-либо товары или услуги в «чёрную пятницу» намерены лишь 9% респондентов — это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных. Среди молодежи до 24 лет планирует воспользоваться скидками практически каждый пятый (18%).

Сколько денег собираются потратить россияне, которые будут закупаться на ноябрьской распродаже? По данным опроса, средний бюджет расходов в «чёрную пятницу» составит 13800 рублей, что меньше прошлогоднего на 8% (15000 рублей в 2019 году).

По сравнению с докоронавирусным 2019 годом выросло число респондентов, которые собираются купить одежду (26 и 21% соответственно), бытовую технику или электронику (25 и 18%). А вот покупку гаджетов в «чёрную пятницу» россияне стали планировать реже (15 и 20%).