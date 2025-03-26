Россияне не верят в потепление экономических отношений между Россией и США

Только 7% россиян считают, что США полностью снимут экономические санкции с России. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и «Коммерсант.Деньги» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Рассуждая о будущем экономических взаимоотношений двух супердержав, лишь 7% россиян выказали уверенность, что США снимут санкции против России до конца этого года. По мнению 39% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый россиянин уверен, что все останется, как есть, либо будут введены новые ограничения. 28% респондентов затруднились с прогнозом. «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это»; «Вы помните: уничтожили СССР, нашу Родину, нашу культуру, огромное государство. А мы забываем, что ли об этой политике американской нации?» — комментируют опрошенные.

В том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию, мужчин уверены чаще женщин. Россияне от 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Время проведения опроса: 11—14 марта 2025 года.