Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничествеПод Североморском взрывают, подъезд к городу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 18:00

Россияне недооценивают работу как место для устройства личной жизни

Среди россиян трудоспособного возраста поровну тех, кто нашёл пару в интернете и на работе. При этом в рейтинге лучших мест для романтических знакомств у работы в 2 раза меньше голосов, чем у интернета. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», которые выяснили, где россияне знакомились со своими вторыми половинами и в каких местах сейчас лучше всего знакомиться. В опросах приняли участие 2000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

15% опрошенных россиян познакомились со своими вторыми половинами, работая в одной компании. Ещё столько же нашли друг друга в сети (15%). Каждый девятый встретил свою пару на улице (11%). 7% россиян познакомились со своими партнёрами в компании общих друзей. Со школьной скамьи знакомы 4% респондентов, ещё столько же знают друг друга со времён университета или колледжа. В кафе или ресторане заводили знакомства ещё 4% россиян. По 3% опрошенных встречали своих вторых половинок в парках или на отдыхе. По 2% респондентов знакомились в гостях, в магазине, на даче или в деревне, в клубе и на вечеринке. Ещё по 2% были знакомы с раннего детства или были соседями по дому.

Пару в соцсети нашла почти каждая пятая женщина (19%) и лишь каждый девятый мужчина (11%). Мужчины же чаще знакомились со вторыми половинами на улице (14% против 9% среди женщин).

На вопрос, где сейчас лучше всего знакомиться, 17% россиян назвали интернет (соцсети, приложения для знакомств и т.п.). 11% считают, что познакомиться можно где угодно. По мнению 8% россиян, завязывать романтические отношения лучше всего на работе. 6% считают, что любовь можно встретить на улице. По 4% респондентов назвали общественные места или компании друзей. Для 3% россиян лучшее место для знакомств — кафе, для 2% — парк или библиотека.

Женщин чаще советуют заводить знакомства в интернете (20% против 15% среди мужчин). Представители сильного пола чаще утверждают, что найти вторую половинку можно где угодно (15% против 7% среди женщин).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 45 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика