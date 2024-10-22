Россияне о квадроберах: на детей не реагировать, взрослых — на учёт к психиатру

Россияне считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учёт к психиатру, детей-квадроберов — оставить в покое. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Как реагировать на взрослых, бегающих на четвереньках в костюмах животных? 36% россиян считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 32% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 8% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 4% — налагать административные штрафы.

Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания (40%). Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учёт к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квароберов (39, 15 и 7% соответственно).

Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 28% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 14% — штрафы для родителей, 9% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (39%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 33%, штрафы для родителей — 22%).

Согласно опросу, 85% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и ещё у 3% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов.

Время проведения опроса: 14—18 октября 2024 года.