Россияне обещают себе в новом году уделять больше времени хобби, развитию и общению с близкими

В следующем году россияне планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе россияне в преддверии 2025-го? Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 29% россиян, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 28% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 26% ответивших. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 23% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 21%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 19% соответственно. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% россиян, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 11% хотели бы изменить круг своих друзей.

Женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше уделять внимания своим близким и не забывать о себе — в приоритете на следующий год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.

Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир.

Время проведения опроса: 8—12 декабря 2024 года.