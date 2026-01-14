Россияне обещают себе в новом году заняться спортом и уделять больше внимания близким

В 2026 году у женщин в приоритете — спорт, хобби и саморазвитие, у мужчин — личная жизнь и общение с семьей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Основные приоритеты мурманчан на 2026 год — это здоровье и семейные ценности: по 31% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 28% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби (26%) или образованию (25%).

Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтает каждый пятый. 17% обещают с нового года больше отдыхать. 15% — доделать ремонт. 13% дают зарок выучить иностранный язык. 10% хотят бросить вредные привычки. 8% — сменить круг друзей.

Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту, хобби, самообразованию и стремятся пересмотреть своё мировоззрение. Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни и чаще планируют отказаться от вредных привычек.

Молодёжь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (37%), образованием (31%) и иностранными языками (21%). Респонденты 35—45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (34%), наладить личную жизнь (32%) и больше отдыхать (27%).

Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (32%) и ремонтом (24%), отказаться от вредных привычек (22%).

Уровень образования также влияет на приоритеты. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование, чем обладатели дипломов вузов. Зато горожане с высшим образованием заметно чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.

Среди горожан с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше тех, кто обещает уделять внимание близким и научиться отдыхать. Респонденты с доходом до 80 тысяч, в свою очередь, чаще планируют изменить мировоззрение и заняться изучением иностранного языка.

Время проведения опроса: 25—29 декабря 2025 года.