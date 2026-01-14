Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.01.26 18:00

Россияне обещают себе в новом году заняться спортом и уделять больше внимания близким

В 2026 году у женщин в приоритете — спорт, хобби и саморазвитие, у мужчин — личная жизнь и общение с семьей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Основные приоритеты мурманчан на 2026 год — это здоровье и семейные ценности: по 31% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 28% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби (26%) или образованию (25%).

Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтает каждый пятый. 17% обещают с нового года больше отдыхать. 15% — доделать ремонт. 13% дают зарок выучить иностранный язык. 10% хотят бросить вредные привычки. 8% — сменить круг друзей.

Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту, хобби, самообразованию и стремятся пересмотреть своё мировоззрение. Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни и чаще планируют отказаться от вредных привычек.

Молодёжь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (37%), образованием (31%) и иностранными языками (21%). Респонденты 35—45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (34%), наладить личную жизнь (32%) и больше отдыхать (27%).

Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (32%) и ремонтом (24%), отказаться от вредных привычек (22%).

Уровень образования также влияет на приоритеты. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование, чем обладатели дипломов вузов. Зато горожане с высшим образованием заметно чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.

Среди горожан с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше тех, кто обещает уделять внимание близким и научиться отдыхать. Респонденты с доходом до 80 тысяч, в свою очередь, чаще планируют изменить мировоззрение и заняться изучением иностранного языка.

Время проведения опроса: 25—29 декабря 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2026: рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро ослаб на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»