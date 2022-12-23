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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.22 15:00

Россияне оценили, сколько времени они тратят на бесполезную работу. Новое исследование «SuperJob»

По средним оценкам, на бессмысленную работу среднестатистический россиянин тратит 28% своего рабочего дня. Больше всего времени на бесполезные дела уходит у программистов, менеджеров по продажам, системных администраторов и офис-менеджеров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый шестой россиянин (17%) посчитал, что тратит на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, каждый восьмой (13%) — от 10 до 20%, а каждый девятый (11%) — от 20 до 30%. Однако бывает и хуже: каждый одиннадцатый (9%) уверен, что занимается бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 8% — более половины рабочего времени. По мнению 2%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла. В среднем на деятельность, не приносящую очевидного результата, россияне расходуют 28% своего рабочего времени. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты. В 2020 году подобным мог похвастаться почти каждый второй (47%).

Больше всего уверенных в том, что много времени уходит на бесполезные дела, — среди молодежи до 24 лет (31% по средним оценкам). Чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну: если у опрошенных, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей, средние потери составляют 30%, то у тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — 25%. Участники опроса с высшим образованием расходуют на бессмысленную работу чуть меньше времени, чем те, кто закончил колледж или училище (27% против 29%).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп самые большие потери временных ресурсов — у программистов: по их оценкам в среднем они тратят рекордные 38% рабочего дня на бессмысленные дела. На втором месте — менеджеры по продажам и системные администраторы (по 34%), на третьем — офис-менеджеры (33%). В топ-5 профессий с самыми очевидными напрасными потерями времени вошли также операторы call-центра (31%), охранники, секретари и экономисты (по 31%). Среднестатистический врач тратит на бесполезную работу 29% рабочего дня: в комментариях доктора жалуются на необходимость заполнения многочисленных документов. Меньше всего времени на бессмысленные дела расходуют диспетчеры (17%), специалисты по закупкам и менеджеры по логистике (по 18%), а также медсестры и HR-менеджеры (по 22%).

Время проведения: 29 октября — 16 декабря 2022 года.

 

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