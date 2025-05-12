Россияне оценивают свой реальный отпуск в 52 тысячи рублей на неделю, идеальный — в 190 тысяч

В этом году россияне планируют в среднем потратить 52 тысячи рублей на недельный отдых на одного человека. Стоимость недели идеального отпуска наши соотечественники определили в 190 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне в этом году могут выделить в среднем 52 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 190 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом средний отпускной бюджет вырос на 4%, а предполагаемая стоимость идеального отдыха — на 9%. Каждый четвертый россиянин (24%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще.

Реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин (49 и 56 тысяч рублей на человека соответственно). И для идеального отдыха представителям сильного пола нужно больше средств (220 тысяч рублей против 170 тысяч по подсчетам россиянок).

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодёжи до 35 лет он составляет 55 тысяч рублей, а у людей старше 45 лет — 50 тысяч. При этом самые высокие запросы на отпуск мечты у опрошенных от 35 до 45 лет (200 тысяч рублей) — они превышают показатели как среди тех, кто младше (170 тысяч рублей), так и среди тех, кто старше (180 тысяч рублей).

Закономерно, что с ростом уровня дохода увеличиваются как реальные отпускные бюджеты, так и суммы, которые, по мнению россиян, необходимы для недели отпуска мечты.

Москвичи тратят на отпуск больше, чем жители других городов-миллионников — в среднем 70 тысяч рублей на человека в неделю. На втором месте — Красноярск (68 тысяч), на третьем — Екатеринбург (67 тысяч). За год наибольший рост отпускного бюджета зафиксирован в Омске и Волгограде (+10% в каждом городе), а также в Санкт-Петербурге (+9%).

Что касается отпуска мечты, то самые высокие запросы также у жителей Москвы и Красноярска (по 220 тысяч рублей). Следом за ними — жители Казани (210 тысяч рублей), а также Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (по 200 тысяч рублей).

По сравнению с 2024 годом средняя сумма для идеального отпуска больше всего выросла в Волгограде (+15%), Москве (+13%) и Екатеринбурге (+12%).

Время проведения опроса: 11—30 апреля 2025 года.