Россияне одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей

К идее ипотеки по профессиям россияне продемонстрировали больше скепсиса, но одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Инициатива депутатов по введению льготной ипотеки для врачей и учителей получила поддержку экономически активных россиян: за полное принятие предложения высказались 65% респондентов, ещё 2% поддерживают ипотеку только для врачей, а 1% — только для учителей.

Против выступили 15% опрошенных («Эти виды профессий нужно выбирать по призванию, а не за возможность дёшево приобрести квартиру»; «А другие что — не люди?!»), а 17% затруднились с ответом («Считаю, что необходимо поднять заработные платы врачам и учителям настолько, чтобы люди сами могли купить жилье на сбережения или выбирали ипотеку/кредит на рыночных условиях»; «Государству обойдётся дешевле, если оно просто купит для них квартиры, нежели оплатит льготу по ипотеке банкам!»; «Бесплатное жильё для врачей и учителей»).

Среди россиян от 35 до 45 лет идея целевой ипотеки встретила больше одобрения, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (68% одобрили полностью). Респонденты с высшим образованием поддерживают инициативу активнее тех, кто закончил средние профессиональные учебные учреждения (69 и 62% соответственно). Наибольшую же поддержку целевая ипотека получила у россиян с доходом от 100 тысяч рублей (72%).

Врачи и учителя, на которых непосредственно рассчитана предполагаемая мера, демонстрируют высокий и практически идентичный уровень поддержки инициативы депутатов (по 76%).

В отношении к идее ипотеки по профессиям россияне продемонстрировали больше скепсиса: 24% раскритиковали («Зарплату поднимите тем профессиям, которые хотите стимулировать. Делов-то!»), 35% затруднились с оценкой («Все должны быть равны»; «Это расслоение общества»), 41% опрошенных поддержал.

Приоритеты в расширении программы льготной ипотеки таковы: после медиков и педагогов в топ-5 также вошли инженерно-технические работники в промышленности и строительстве, квалифицированные рабочие и военные.

Почему адресная ипотека врачам и учителям выглядит в глазах россиян более привлекательной, чем идея ипотеки по профессиям? Врачи и учителя — это профессии, пользующиеся традиционно высоким уровнем доверия и уважения в обществе. Поддержка их льготами воспринимается как справедливая и оправданная, кадровый дефицит в медицине и образовании очевиден большинству, в то время как формулировка «по профессиям» сразу вызывает предположения о рисках лоббирования, коррупции, несправедливого распределения помощи.

Время проведения опроса: 17—21 октября 2025 года.