В период эпидемии коронавируса в России появился новый профсоюз: курьеры пытаются объединиться для защиты своих прав. Однако отношение к профсоюзному движению в целом в нашем обществе скептическое. Практически каждый второй россиянин старше 18 лет ничего не знает о деятельности российских профессиональных организаций и объединений. Уверенных в том, что современному российскому обществу нужны такие организации, за год стало на 8 процентных пунктов меньше.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» оценил осведомленность россиян о современных профсоюзах.

Практически каждый второй россиянин ничего не знает о деятельности российских профсоюзов (48%). Безусловно положительно оценивают деятельность этих организаций и объединений 7% респондентов, скорее положительно — 21%. 15% оценивают деятельность профсоюзов скорее негативно, каждый одиннадцатый (9%) — полностью отрицательно.

И хотя большинство (58%) считает, что профессиональнее организации и объединения современному обществу необходимы, за год таких людей стало меньше (в прошлом году такого мнения придерживались 66% россиян). Против существования профсоюзов — 13% голосов.

Среди представителей экономически активного населения страны в профсоюзе состоит лишь каждый одиннадцатый (9%). 3 из 10 опрошенных состояли в профсоюзе ранее. 61% никогда не состоял в подобной организации.

Россияне, осведомленные о деятельности профсоюзов РФ, чаще всего считают, что профсоюзное движение находится в упадке (61%). 29% характеризуют нынешнее положение дел с профсоюзами как кризис, и лишь 10% считают, что профсоюзное движение находится на подъеме.

Женщины оценивают профсоюзное движение в стране более позитивно: положительных оценок они оставляли больше (31% против 24% среди мужчин). Они же чаще высказывали и мнение о том, что профсоюзы на подъеме (13% против 8% среди мужчин). Однако именно женщины чаще сомневаются, нужны ли обществу профсоюзы: затруднились с ответом 35% женщин и 23% мужчин.