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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 18:00

Россияне отдают предпочтение российским авторам. Книги большинство по-прежнему предпочитает читать, а не слушать

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по заказу «Russia Today» узнал, книги какого формата предпочитают россияне, каких авторов и какие жанры выбирают чаще. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

75% россиян предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов.

Отечественных авторов россияне предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 35% против 31% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у россиян — фэнтези, его любят 36% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 27%). На третьем месте — классика (25%). В топ-5 — исторические романы (21%) и книги о приключениях (16%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 13%. Триллеры любят 9%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% россиян, любовные романы — 6%, нон-фикшн — 5%.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 71% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди россиян до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (50%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (48%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые россияне чаще читают исторические и приключенческие романы.

Россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения опроса: 1—3 ноября 2023 года.

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