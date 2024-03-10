«Россияне»: отдел народного искусства и ремёсел приглашает на творческую встречу

В это воскресенье, 10 марта, в 14.00 отдел народного искусства и ремёсел приглашает на творческую встречу с участниками народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Россияне».

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Россияне» образовался в ноябре 1987 года на базе Городского Дома культуры Ленинского округа. Костяк ансамбля составили люди, искренне любящие народную песню и сохраняющие русскую культуру. В 1989 году ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив».

Участники коллектива не только споют народные песни, но и станцуют, а также удивят вас игрой на музыкальных инструментах.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264019%2Falbum-11742142_00%2Frev