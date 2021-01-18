Россияне отказываются от идеи крещенских купаний из-за коронавируса

19 января по всей России пройдут традиционные крещенские купания, каждый восьмой россиянин планирует принять в них участие.

13% россиян планируют принять участие в данном мероприятии в этом году, в т.ч. 2% приобщатся к народной традиции впервые.

5% респондентов купались на Крещение ранее, но в этом году не будут: в некоторых населенных пунктах массовые мероприятия пока под запретом, часть респондентов опасается заразиться коронавирусом в местах скопления людей.

Большинство россиян (60%) никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.

Больше всего желающих искупаться в проруби на Крещение среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%). Мужчины планируют принять участие в крещенских купаниях чаще женщин (17 и 10% соответственно). Молодёжь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.