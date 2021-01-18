В Мурманской области начинается массовая вакцинация от COVID-19Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.01.21 10:15

Россияне отказываются от идеи крещенских купаний из-за коронавируса

19 января по всей России пройдут традиционные крещенские купания, каждый восьмой россиянин планирует принять в них участие.

13% россиян планируют принять участие в данном мероприятии в этом году, в т.ч. 2% приобщатся к народной традиции впервые.

5% респондентов купались на Крещение ранее, но в этом году не будут: в некоторых населенных пунктах массовые мероприятия пока под запретом, часть респондентов опасается заразиться коронавирусом в местах скопления людей.

Большинство россиян (60%) никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.

Больше всего желающих искупаться в проруби на Крещение среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (20%). Мужчины планируют принять участие в крещенских купаниях чаще женщин (17 и 10% соответственно). Молодёжь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие  1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В новом году розничные цены на мороженую рыбу демонстрируют рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 43 копейки, евро – почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения: В Заполярье осенне-зимний период проходит в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада России обсудили организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в образовательных организациях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика