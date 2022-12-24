Россияне, ожидающие годовой премии, чаще всего планируют положить её в копилку

Положить в копилку, потратить на семью и новогодние подарки — самые распространенные варианты использования тринадцатой зарплаты в этом году. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающих получения бонуса по итогам работы за год.

Премии по итогам года ожидают 3 из 10 трудоустроенных россиян. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Ещё 13% потратят премию на семью, 12% — на подарки. Каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) отправится в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% россиян, израсходовать его на текущие нужды — 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты. Ещё у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и проч.

Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.

По сравнению с прошлым годом снизилось число респондентов, которые с помощью годовой премии собираются раздать долги: по данным «SuperJob», россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Кроме того, тринадцатую зарплату стали реже тратить на отпуск и ремонт. А вот тех, кто намерен копить деньги, стало чуть больше. Увеличилось и число россиян, планирующих потратить премию на семью и на себя.

Время проведения: 8—21 декабря 2022 года.