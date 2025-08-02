Россияне перестают стесняться процедур по уходу за собой

Мужчины и женщины стали менее стеснительны: все возможные процедуры ухода за собой считают допустимым выполнять на глазах у партнёра 4 из 10 представителей сильного пола и каждая четвертая россиянка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По сравнению с 2012 годом россиян, не стесняющихся ухаживать за лицом и телом в присутствии второй половины, стало в 1,5 раза больше. Сегодня 43% мужчин и 23% женщин говорят о том, что это нормально. Ещё 7% мужчин и 15% женщин считают, что допустимо выполнять только некоторые уходовые процедуры на глазах партнёра. Чаще всего к таким процедурам представители обоих полов относили маникюр, сушку волос феном и чистку зубов, мужчины — бритьё, а женщины — нанесение макияжа и кремов, укладку прически, массаж лица.

15% представителей сильного пола и 3 из 10 россиянок советуют проводить все процедуры в одиночестве, особенно это касается депиляции, педикюра, нанесения косметических масок.

Мужчины в целом проще относятся к вопросам ухода за собой и стесняются гораздо реже женщин. И молодые мужчины, и молодые женщины имеют гораздо меньше предубеждений в этом вопросе, чем те, кто старше. Мужчин, готовых наблюдать за процедурами по уходу за телом и самим осуществлять их на глазах у партнерши, больше среди холостых. А вот среди женщин к этому вопросу чуть проще относятся замужние.

Время проведения опроса: 20—23 июля 2025 года.