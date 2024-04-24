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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 14:00

Россияне пока не определились, как относиться к работе, выполненной с помощью искусственного интеллекта

Отличный результат или халтура? Каждый второй россиянин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднился ответить 51% россиян. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо», — комментируют респонденты.

Россиян, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 24%. Для такого же числа опрошенных (25%) искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры.

Мужчины на треть чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (29 и 19%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (58%). Защищают нейросети чаще всего россияне до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.

Время проведения опроса: 10—18 апреля 2024 года.

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