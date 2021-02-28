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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.21 12:00

Россияне против COVID-паспортов

Введение COVID-паспортов считают необходимым лишь 12% россиян. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 349 населенных пунктов.

В Башкортостане планировали ввести электронные COVID-паспорта, которые будут выдавать людям с антителами к коронавирусу или сделавшим прививку. Судя по опросу «SuperJob», 59% россиян против подобного нововведения и лишь 12% считают, что такие цифровые документы следует вводить по всей стране. Причём среди россиян, переболевших коронавирусом или сделавших прививку, поддерживают введение COVID-паспортов 18%, среди остальных граждан — лишь каждый десятый.

Противники «антиковидных» паспортов чаще всего считают информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение властей выдавать COVID-паспорта дискриминационным. Среди сторонников же в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус: «По работе я езжу по предприятиям, и все просят подтвердить отсутствие заболевания. А так как у меня антитела, то я постоянно сдаю кровь и справка на 4 дня, 2 из которых только на анализ».

Судя по комментариям опрошенных, с вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Опросы представителей работодателей подтверждают данную информацию: COVID-статусом соискателя интересуются в 35% компаний. Причём чаще всего такие вопросы задаются при трудоустройстве в компании сферы здравоохранения, строительства и производства.

 

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