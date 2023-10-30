Россияне против привлечения несовершеннолетних к работе на вредных и опасных производствах

Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. 3 из 4 россиян против подобного законопроекта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономического населения, в том числе родители детей 16-=17 лет из всех округов страны.

Инициатива депутатов не нашла поддержки у россиян: 76% против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности: «Дети и так слабые, часто болеют, и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства — это перебор. Неокрепший организм, рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!».

Поддержал законопроект только каждый девятый (11%): «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».

Чем старше россияне, тем больше среди них противников инициативы: 67% среди россиян до 34 лет (они чаще других затрудняются с оценкой законопроекта) и 81% среди граждан от 45 лет. Больше всего же негативных отзывов поступило от родителей детей 16—17 лет: 82% из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.

Время проведения опроса: 20—26 октября 2023 года.