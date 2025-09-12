Заплыв через Кольский залив состоитсяМурманчан на фестиваль «Гольфстрим» доставят бесплатные автобусы
Россияне против штрафов и увольнений за флирт на работе

На днях православные парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести строгие наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности. Общество такую инициативу не одобрило. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Именно на работе чаще всего завязываются романтические отношения у россиян старше 18 лет. Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За неё высказался лишь каждый пятый респондент (20%). Против — 41% опрошенных, ещё 39% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы: «Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет»; «Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается».

Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодёжи до 35 лет против выступают 33% (а ещё 46% сомневаются), то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 49%.

Противников идеи среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин (50 и 32% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь почти так же активно (55%), как и одинокие мужчины (59%).

Время проведения опроса: 5—9 сентября 2025 года.

 

