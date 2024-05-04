Россияне против введения налога на бездетность

В России предложили ввести налог на бездетность. 85% россиян против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Только 15% опрошенных россиян в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (6% однозначно за, ещё 9% скорее за). Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране.

Большинство против: 27% респондентов скорее не поддерживает и 58% однозначно не поддерживает. «Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют россияне.

Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (90 и 81% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (78%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твёрдо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (97 и 96% соответственно).

Время проведения опроса: 19—24 апреля 2024 года.