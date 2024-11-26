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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 14:00

Россияне, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу

Против сверхурочных чаще те, кто ходит на работу каждый день. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

Мнение о том, что переработки являются нормой, нехарактерно для россиян: его разделяют лишь 4% из тех, кто работает на территории работодателя, 5% сотрудников с удаленным графиком и 3% с гибридным. Более распространена другая точка зрения: иногда нужно работать дольше, но не стоит превращать это в норму. Такой позиции чаще придерживаются работники с гибридным графиком (58% против 50% среди тех, кто ходит на работу, и 56% среди дистанционных сотрудников). О том, что все задачи следует выполнять исключительно в рабочее время, чаще говорят очные сотрудники (46% против 39% среди трудящихся удалённо и в гибридном формате).

По факту же только каждый пятый сотрудник никогда не работает в личное время (20% среди удалёнщиков, 21% среди тех, кто ходит на работу, и 22% среди работников в гибридном режим). По 19% среди очных и дистанционных трудящихся приходится перерабатывать почти каждый день. Среди опрошенных с гибридным графиком таких 15%. Несколько раз в неделю чаще перерабатывают россияне на удалёнке (32% против 24% среди ходящих на работу и 29% среди трудящихся в гибридном режиме).

Удаётся ли трудоустроенным россиянам решать личные дела, которые они запланировали на день?

Большинство утверждает, что времени хватает (59% среди работающих по гибридному графику, 61% среди тех, кто ходит на работу, и 63% среди удалёнщиков).

По сравнению с прошлым годом удалённые сотрудники стали более лояльными к переработкам: в этом году они стали чаще говорить о том, что иногда можно задержаться на работе (+3 п.п.). Кроме того, среди них больше всего выросло и число тех, кто ежедневно перерабатывает (+4 п.п.). Те же, кто ходит на работу, стали более категоричными: о том, что профессиональные задачи нужно решать только в рабочее время, сегодня говорят 46%, а в 2023 году таких было 42%.

Время проведения опроса: 2—21 ноября 2024 года.

 

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