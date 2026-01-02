Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дниПредновогодние и новогодние радости в областном центре
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 18:00

Россияне рассказали о самых неудачных новогодних подарках – «SuperJob»

Оказывается, что 31% респондентов опроса рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

А вот среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (7% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учёта вкуса принимающей стороны.

На втором месте косметика и средства гигиены (5%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (5%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов.

Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 12% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако много хуже всего этого, по словам жителей России, — отсутствия презента вовсе (20% опрошенных). Впрочем, 31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.

Время проведения опроса: 2—9 декабря 2025 года.

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-

-

