Россияне рассказали о самых неудачных новогодних подарках – «SuperJob»

Оказывается, что 31% респондентов опроса рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

А вот среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (7% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учёта вкуса принимающей стороны.

На втором месте косметика и средства гигиены (5%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (5%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов.

Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 12% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако много хуже всего этого, по словам жителей России, — отсутствия презента вовсе (20% опрошенных). Впрочем, 31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.

Время проведения опроса: 2—9 декабря 2025 года.