Россияне с 1 сентября МРТ смогут сделать без направления врача

С 1 сентября 2026 года россияне смогут записаться на магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача. Это следует из приказа Минздрава России, опубликованного на сайте официальных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов Российской Федерации.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — говорится в документе.

МРТ — высокоточный и безопасный метод медицинской диагностики, который позволяет получать детальные послойные снимки внутренних органов и тканей. В отличие от рентгена или компьютерной томографии, он работает без лучевой нагрузки — за счет использования сильного магнитного поля и радиоволн. Чаще всего его назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.