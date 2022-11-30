Россияне с 2024 года смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги», но завтра, 1 декабря, истекает срок уплаты налогов за 2021 год
Российское правительство одобрило проект закона, позволяющего получать уведомления и требования по уплате налогов в электронной форме на портале «Госуслуги». Как сообщается на сайте Министерства финансов, такая возможность появится у россиян с 2024 года.
В настоящее время налоговые органы рассылают такие документы через заказные письма или «личный кабинет» налогоплательщика. Законопроект позволяет запросить уведомления через профиль на «Госуслугах».
«С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах», — отмечается в материалах Минфина.
Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, такой шаг позволит сделать взаимодействие россиян с налоговыми органами проще и удобнее.
При этом передача бумаг, в которых содержатся сведения, представляющие налоговую тайну, будет возможно только при согласии получателя.
Россияне также смогут отказаться от получения уведомлений по уплате налогов через «Госуслуги», направив соответствующее заявление в налоговую.
Напомним, завтра, 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев — и НДФЛ.
Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.
Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счёт или арестовать имущество.
Фото: УФНС России по Мурманской области.