Россияне с доходом выше среднего чаще других общаются с коллегами вне офиса

4 из 10 россиян общаются с коллегами не только в рабочее время. При этом те, кто зарабатывает больше, чаще уделяют внимание общению с сослуживцами вне работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

4 из 10 россиян (40%) встречаются с коллегами и вне работы: опрошенные сообщили, что делали это раньше, и продолжают делать сейчас. Два года назад, во время пандемии, тех, кто практиковал постоянные встречи с коллегами, было меньше. Ещё 2% лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса. Судя по комментариям, самые популярные места для дружеских посиделок сотрудников — это кафе и рестораны.

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказал 31% опрошенных. Как правило, причинами этого служат личные обстоятельства: прохождение обучения, создание семьи, рождение ребенка, появление подработки и проч.

Каждый четвертый (27%) никогда не общался с коллегами после работы: свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием теплых отношений с сослуживцами.

Чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни: если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей их число составляет 27%, то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей, — 45%. О том, что они раньше встречались с коллегами, а теперь перестали, респонденты старше 45 лет сообщают чаще россиян до 34 (35% против 26%).

Время проведения опроса: 14—20 марта 2023 года.