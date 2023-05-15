Россияне с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха

Каждый второй россиянин считает, что личные связи помогают строить карьеру, однако это не самое главное. При этом в определяющей роли знакомств чаще уверено старшее поколение, а в профессионализм больше верит молодёжь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Почти каждый третий работодатель (31%) сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый (10%) уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,1 балла из 10. Два года назад роль личных связей бизнесу виделась более важной (4,9 балла). Среди представителей экономически активного населения ситуация обратная: с 2021 года мнение о необходимости личных связей стало более распространенным (+5 п.п.), а о значимости профессионализма стали говорить реже (минус 7 п.п.).

Сегодня 29% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 14%. По мнению каждого второго россиянина (51%), связи помогают строить карьеру, однако это не самое важное.

Среднестатистический россиянин оценивает степень влияния протекции на свою карьеру на 4 балла из 10 — по сравнению с ковидным 2021 годом ситуация почти не изменилась.

Убежденность в чрезвычайной важности личных связей более характерна для мужчин (33% против 24% среди женщин), тогда как тезис о том, что знакомства помогают, но они не главное, чаще высказывают женщины (55% против 48% среди мужчин). Представители сильного пола оценивают значимость знакомств в своей профессиональной судьбе выше, чем женщины (4,4 балла против 3,5), а старшее поколение — выше, чем молодежь (4,2 против 3,8).

Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже они разделяют мнение об определяющей роли связей в карьере: если среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такая позиция свойственна 31%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч, — только 24%. В то же время россияне с доходом менее 30 тысяч рублей оценивают влияние фактора знакомств на свою карьеру всего на 3,3 балла, а зарабатывающие более 80 тысяч — на 4,6 балла из 10.

Время проведения опроса: 28 апреля — 11 мая 2023 года.