Россияне считают, что МРОТ должен быть в 2,5 раза выше

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2-3 раза. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя опрос среди жителей городов с населением от 500 тысяч человек.

Эксперты предложили респондентам выбрать желаемую величину минимального размера оплаты труда в границах от федерального размера МРОТ за 2021 год (12130 руб.) до максимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в 2021 году (58782 руб. в июне) и вычислили среднее значение. В опросах приняли участие представители экономически активного населения: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в октябре 2021 г. составила 54649 руб. Инфляция за 2021 год по предварительным расчетам составила 8,4%.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей (более 42 тыс. руб. в месяц). На втором месте — Владивосток (40,5 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (38,8 тыс. руб.). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 38,3 тыс. руб. Замыкает топ-5 Тюмень — здесь ожидания к уровню МРОТ составляют 37,6 тыс. руб. в месяц.

Самые скромные ожидания — у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тыс. руб.), а также Ульяновска — 32 тыс. руб.

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли среди экономически активного населения Оренбурга (34,6 тыс. руб., +21%), Кирова (32,1 тыс. руб., +18%), Иркутска (36,8 тыс. руб., +17%) и Ярославля (34 тыс. руб., +17%).