Россияне скоро смогут получить электронные копии документов в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым теперь в многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет оформить электронные копии документов. Документ размещен на сайте кабмина.

Согласно процедуре, сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит его электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. После этого электронный дубликат появится в «Личном кабинете» на портале госуслуг.

Когда гражданин в следующий раз обратится в многофункциональный центр или органы власти, ему не потребуется приносить оригиналы документов. Кроме того, доступных для онлайн-оформления услуг станет больше.

Перечень документов, на которые разрешат делать электронные дубликаты, правительство утвердит отдельным постановлением.

В мае сообщалось, что правительство страны внесло в Госдуму законопроект, регулирующий порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением их юридической значимости. Проектом, в частности, регламентируется ряд процедур, связанных с переводом документа на бумажном носителе в электронный вид и наоборот, а также со сменой формата электронного документа.