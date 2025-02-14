Россияне, состоящие в браке, меньше всего любят День влюбленных

День святого Валентина раздражает состоящих в браке даже больше, чем одиноких. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин относится к неофициальному празднику — Дню влюбленных — нейтрально. 11% нравится День святого Валентина. 8% любят 14 февраля.

Каждый пятый признался, что ему не нравится традиция, пришедшая из-за рубежа. 9% заявили, что просто ненавидят этот день.

Женщины в той или иной форме симпатизируют празднику больше: 24% против 16% среди мужчин. Если среди россиян до 35 лет об однозначно позитивном или скорее положительном отношении к 14 февраля говорили 32%, то среди тех, кому больше 45 лет, — только 14%.

Поклонников Дня влюбленных среди состоящих в браке россиян даже меньше, чем среди одиноких (14 и 21% соответственно): «Наш праздник — день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности».

Время проведения опроса: 3—6 февраля 2025 года.