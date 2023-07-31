Россияне стали активнее подтверждать свои навыки для успешного трудоустройства

Аналитики команды направления «Навыки» крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая доля соискателей подтверждает свое реальное владение различными навыками.

За первое полугодие 2023 года опцией подтверждения навыков в резюме на hh.ru воспользовались свыше 800 тысяч соискателей в активном поиске работы, и в том числе из регионов СЗФО. Почти каждый третий (30%) успешно проходит тест и получает в своём резюме отметку о верификации своих навыков.

На текущий момент на hh.ru соискатели могут проходить тесты для подтверждения своих знаний английского языка, навыков копирайтинга, Excel, Python, Agile, HTML, Scrum, SQL и объектно-ориентированному программированию. За I полугодие 2023 года соискатели совершили 821,6 тысячи попыток пройти тесты в подтверждение навыков, из которых 265 тысяч увенчались успехом. Наиболее часто и успешно в текущем году соискатели проходят тесты по знанию Excel (45% попыток успешны), HTML (41%) и английского языка (32%).

Все тесты, с помощью которых можно подтвердить или оценить владение конкретным навыков, составлены по уникальным методологиям экспертов-методологов направления «Навыки» hh.ru и в партнёрстве с лидерами в развитии и оценке определённых навыков: учебными заведениями, образовательными онлайн-площадками, аттестационными центрами.

Соискатели все активнее проходят тесты для подтверждения навыков. Во-первых, для работодателей в первую очередь это своеобразный знак качества кандидата, которому можно верить: чем больше «пруфов» содержится в резюме, тем выше условный рейтинг соискателя в глазах рекрутёра. Во-вторых, резюме с верифицированными навыками подсвечиваются в поисковой выдаче шильдиком «есть подтвержденные навыки». В-третьих, компания благодаря предварительному тестированию кандидата на hh.ru может сэкономить время на оценке. Тем более оценивать навыки объективно у нанимающих менеджеров получается не всегда. Показательна история с теми же техническими скиллами или английским — чтобы дать адекватную оценку, «экзаменатору» со стороны компании нужно самому быть носителем этого навыка.

Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru: «По аналитике, приглашениям на hh.ru мы видим, что работодатели действительно заинтересованы в привлечении кандидатов с подтверждёнными навыками. Что касается соискателей, благодаря тестированию человек может понять, действительно ли ему достаточно каких-то знаний, умений для того, чтобы быть гордым носителем того или иного навыка в резюме. Это способ выявления пробелов в собственном профессиональном развитии и проверенный инструмент повышения качества своего резюме в глазах рекрутеров. Уверена, что число соискателей, которые проходят тесты и подтверждают свои знания и навыки, будет только расти».