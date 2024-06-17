Россияне стали более лояльны к служебным романам

Каждому второму работодателю нет дела до романтических отношений сотрудников, каждый третий не осуждает романы между руководством и подчинёнными. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт работы.

Россияне все более терпимы к романам на рабочих местах. И это не удивительно, ведь каждый двадцатый познакомился со второй половиной на работе. А вот эйчары чаще осуждают романтические отношения в трудовых коллективах.

Среди работающих россиян 24% убеждены в том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу. О положительных моментах говорят 8% опрошенных. 41% уверен в том, что служебные романы с сослуживцами мешают работе.

К служебным романам между подчиненными и руководителями 13% россиян относятся нейтрально. Только 7% опрошенных говорят о положительном влиянии подобных отношений. Критикуют их 52% россиян.

Россияне, имеющие опыт свиданий с коллегами или руководителями, чаще утверждают, что подобные отношения имеют положительное влияние на трудовую деятельность или уж, по крайней мере, никак не мешают рабочему процессу.

Среди представителей компаний к служебным романам между сослуживцами нейтрально относится каждый пятый. Каждый десятый считает, что они способствуют делу. По мнению 51% эйчаров, романтические отношения между коллегами мешают работе.

Рассуждая о романтике между руководителями и подчиненными, 11% опрошенных считают, что на общем деле такие отношения никак не сказываются. Только 3% наблюдают их положительное влияние на работу. Служебные романы между подчиненными и начальством критикуют чаще, чем отношения между коллегами: негативные отзывы оставили 68% HR-менеджеров.