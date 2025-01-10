Россияне стали более взвешенно относиться к расходам

43% наших соотечественников не делали бесполезных покупок в 2024 году. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По утверждению 43% россиян, им удалось избежать бесполезных покупок в 2024 году (в 2023 году подобной осмотрительностью мог похвастаться лишь каждый третий).

Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 6% россиян отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрёл кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть». По 3% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном, калорийных) и бытовой техники (в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и проч.).

2% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой». В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины — одежду и обувь.

Время проведения опроса: 19—24 декабря 2024 года.