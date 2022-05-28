Россияне стали больше курить

Каждый восьмой курильщик за последние 3 месяца увеличил потребление сигарет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 курящих представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% россиян. Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% респондентов.

«SuperJob» проверил: по сравнению с прошлым годом, россияне действительно стали курить больше — и те, кто планирует бросить, и те, кого не беспокоит пагубное пристрастие, увеличили число сигарет в среднем на 2 в день.

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в среднем по 13 сигарет в день (против 8 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет (против 13 среди женщин).