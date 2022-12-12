Россияне стали больше любить Новый год

Сегодня россияне заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Очень любит Новый год 31% россиян, ещё 33% любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

Тёплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 71%), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин. В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей, — чаще россиян с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

По сравнению с прошлым годом увеличилось число тех, кто очень любит Новый год: «Наконец-то все вместе! Два года не собирались из-за ковида».

Время проведения: 2—8 декабря 2022 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23836&page=1