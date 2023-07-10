Россияне стали чаще бронировать отели в Перми, Мурманске и Смоленске

Спрос на размещение в Перми этим летом вырос в три раза год к году, в Мурманске стало останавливаться на две трети больше путешественников, а в Смоленске показатель вырос более чем на треть, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip», которое есть у РИА «Новости».

Аналитики сервиса проанализировали отельные бронирования в популярных российских городах и выяснили, какие направления стали более востребованными летом 2023 года в сравнении с прошлым годом. «Самый большой рост показала Пермь: за год спрос на размещение в городе вырос в три раза. Средняя стоимость номера составляет 2,4 тысячи рублей в сутки», — рассказали в «OneTwoTrip».

«Более популярными стали гостиницы и в Мурманске — доля бронирований увеличилась на 66,7%. Ночь в отеле обойдётся примерно в 1,8 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занял Смоленск, где этим летом останавливаются на треть больше путешественников (плюс 38,5%). Номер в гостинице стоит порядка 1,4 тысячи рублей в день», — добавили там.

В сервисе отметили, что больше привлекать туристов стали также Саратов (+33,3%, ночь в отеле — 1,7 тысячи рублей) и Зеленоградск (+29,2%), остановиться в котором можно за 2,2 тысячи рублей в день.

«Кроме того в топ-10 городов, показавших максимальный рост спроса, вошли Владикавказ (+26,4%, 2 тысячи рублей), Челябинск (+25,6%, 2,5 тысячи рублей), Тверь (+25,0%, 1,9 тысячи рублей), Пятигорск (+20,9%, 1,9 тысячи рублей) и Тюмень (+20,5%, 1,7 тысячи рублей)», — указали аналитики.



Фото: отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори, Мурманск».