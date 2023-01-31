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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 18:00

Россияне стали чаще конфликтовать на работе

По сравнению с доковидными временами увеличилось и число тех, кто когда-либо ссорился с коллегами, и число тех, кому доводилось воевать с начальством. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения и 500 руководителей из всех округов страны.

У 36% работающих опыт служебных конфликтов есть, причём каждый четвёртый (25%) считает инициатором последней ссоры коллег, 8% — других участников рабочего процесса и лишь 3% — себя. В комментариях респонденты рассказывают, что поводом для конфликта могут послужить не только рабочие дела, но и личная жизнь, вопросы организации офисного пространства, политические взгляды и проч. К счастью, каждый второй россиянин (49%) никогда не конфликтовал с коллегами.

Конфликты с руководством тоже не редкость: они случались у 37% работающих россиян. Каждый четвертый (25%) винит в этом начальника, 7% — других людей, а 5% откровенно признают инициатором себя. Никогда не конфликтовал с руководителем 51% опрошенных.

Мужчины более конфликтны: и с коллегами, и с начальством они ссорятся чаще, чем женщины. Тех, кто откровенно признает инициатором ссор себя, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей, а тех, кто винит в случившемся коллег или руководителя, — среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей. Об отсутствии опыта конфликтов и с коллегами, и с руководителем чаще сообщают опрошенные до 34 лет.

За последние 4 года россияне стали чаще конфликтовать на работе: по сравнению с 2019 годом, вдвое увеличилось и число респондентов, когда-либо ссорившихся с коллегами, и число тех, кому доводилось воевать с начальством. Обстановка в коллективах начала накаляться ещё в период пандемии, а по сравнению с 2021 годом, число россиян, имеющих опыт конфликтов с руководством, увеличилось на 8 процентных пунктов. Зачинщиками споров россияне и раньше в основном называли своих оппонентов, а сейчас стали делать это ещё чаще.

А вот руководители стали конфликтовать со своими подчиненными реже: в этом году о ссорах рассказали 38% опрошенных, что на 4 п.п. меньше, чем в разгар ковида. Каждый пятый (21%) винит в случившимся подчиненных, каждый одиннадцатый (9%) — себя, еще 8% — других участников рабочего процесса (например, партнеров, клиентов). О том, что ему пока удавалось избежать горячих дискуссий с персоналом, сообщил каждый второй руководитель.

Время проведения опроса: 23—27 января 2023 года.

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