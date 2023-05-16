Россияне стали чаще называть коллег главным источником стресса на работе

К такому выводу пришли эксперты опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По мнению россиян, главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным (15% голосов). 14% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Ещё по 7% — непрофессионализм руководства и сослуживцев. Низкий уровень заработка нервирует каждого пятого. По 4% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 3% — из-за перегрузки и поведения клиентов. 2% назвали главным источником стресса «бардак в компании».

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.

За 2 года россияне стали реже жаловаться на плохое отношение начальства (хотя это по-прежнему главный стрессовый фактор на работе), но чаще — на коллег и дедлайны.

Время проведения опроса: 28 апреля — 12 мая 2023 года.