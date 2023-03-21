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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 18:00

Россияне стали чаще отказываться от работы после прохождения собеседования

Увеличилось число россиян, которые не боятся отказываться от работы после успешного прохождения собеседования. Самые распространенные причины — низкая зарплата, несоответствие описания вакансии реальной работе и неподходящий график. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Отказываться от работы после успешного прохождения всех испытаний доводилось 55% россиян. Это самый высокий показатель за последние 8 лет: за год число тех, кто имеет опыт отказа от оффера, увеличилось на 11 процентных пунктов, а по сравнению с 2020-ым — почти вдвое. Причём женщины говорят «нет» после собеседования чаще, чем мужчины (57% против 53%).

Почему же соискатели отказываются от работы после успешно пройденного собеседования? Чаще всего причинами являются низкая зарплата (ее назвали 23% опрошенных), несоответствие обещаний реальности (19%) и неподходящие условия (18%). Каждый девятый (11%) признался, что получил более выгодное предложение, каждый десятый (10%) — что его смутил слишком большой список обязанностей. Из-за удаленности места работы от дома отказались 8%, из-за «серой» зарплаты и отсутствия симпатии к руководству — по 7%, из-за плохих отзывов, атмосферы в коллективе, личных обстоятельств и получения контроффера от нынешнего работодателя — по 4%. Для 3% решающим оказалось то, что компания не внушила доверия в ходе собеседования. По 2% не приняли предложения из-за отсутствия официального трудоустройства, затянутости оформления на работу, интуитивного отторжения и отсутствия перспектив роста. Другие причины назвали 9%: упоминалась необходимость прививаться от коронавируса, непрохождение медкомиссии, призыв в армию и даже состояние санузлов в офисе.

Время проведения опроса: 14—17 марта 2023 года.

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