Россияне стали чаще покупать новогодние подарки заранее

Женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины — спонтанно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян покупают новогодние подарки: 24% — спонтанно, 22% — за 2—3недели, 15% — за месяц до Нового года и каждый двадцатый (5%) за несколько месяцев до предстоящего праздника. 22% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше — сторонников одаривать деньгами.

Покупают новогодние подарки чаще женщины (78% против 51% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет (75%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Чем выше доход россиян, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (37%).

За 14 лет предновогоднее поведение экономически активных россиян изменилось: стало больше планирующих покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки.

Время проведения опроса: 27 ноября — 3 декабря 2024 года.