Россияне стали чаще получать джоб-оферы

Job offer применяют в рекрутинге 4 из 10 российских компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане из всех округов страны.

41% российский компаний применяют в своей практике job offer — письменный документ или электронное письмо, содержащее ключевые условия предлагаемой работы: в 17% компаний джоб-оферы получают все кандидаты, в 24% — некоторые категории персонала. Судя по комментариям, чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, инженерно-техническим работникам, IT-специалистам и офисным сотрудникам. За 7 лет, число компаний, применяющих в своей практике джоб-офер, выросло с 31 до 41%, но они пока в меньшинстве: 53% работодателей не практикуют рассылку джоб-оферов.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что 35% получали офер от работодателя. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто сталкивался с подобным документом при трудоустройстве. Количество опрошенных, получавших оферы, растёт с увеличением уровня доходов: среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц их больше всего (42%).

Практика джоб-оферов, похоже, приживается у нас, россияне получают их всё чаще: 6% — семь лет назад, 35% — сейчас.

Время проведения опроса: 15—28 августа 2023 года.