Россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием

3 из 4 россиян проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Чаще всего соискатели читают в интернете отзывы бывших сотрудников, изучают доступную финансовую и налоговую отчётность, а также ищут информацию о судебных делах и тендерах с участием компании. Такие выводы делают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

73% россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. При этом женщины более осторожны, чем мужчины: они чаще проверяют работодателей перед тем, как откликнуться на вакансию или согласиться на интервью с рекрутером (75% против 70% соответственно).

Как именно соискатели производят проверку? 3 из 4 россиян (76%) предварительно читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в интернете. Каждый пятый (20%) ищет финансовую и налоговую отчетность, а также информацию о судебных делах и тендерах. Официальный сайт организации изучают 16%. 9% опрашивают своих знакомых, надеясь найти тех, кто уже сталкивался с данным работодателем. Еще 5% просматривают соцсети компании. Информацию о руководителе ищут 3% соискателей. По 2% респондентов проверяют отзывы клиентов о продукции или услугах предприятия, изучают требования и функционал вакансии, уточняют срок работы компании на рынке и даже ищут и анализируют резюме тех, кто уже работал в организации.