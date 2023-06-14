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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 15:00

Россияне стали чаще работать во время отпуска

Больше всего тех, кому приходится заниматься решением рабочих вопросов во время отпуска — среди менеджеров по продажам, специалистов по экономике и финансам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство работающих вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем: по оценкам 38% опрошенных, их отрывают от отдыха иногда, а 41% — часто (причём за год их число увеличилось). Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.

Тех, кому приходится быть на связи даже во время законного отдыха, больше среди россиян старше 45 лет (81%). Работать во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает больше (67% — среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц, 82% — среди граждан с зарплатой от 80 тысяч).

Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим опросам, больше среди менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.

Время проведения опроса: 18 мая — 9 июня 2023 года.

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