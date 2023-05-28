Россияне стали чаще радоваться отпускам

Лучшим днём на работе за прошедший год каждый двадцатый трудоустроенный россиянин назвал день ухода в отпуск. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих работу.

Лучший день на работе, когда выдали премию, уверен каждый одиннадцатый опрошенный (9%). Для 8% самым запоминающимся стал день достижения отличных показателей в работе.

Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днём в году стал тот, когда начался отпуск (5%). Причём по сравнению с 2021 годом отпуска стали радовать россиян чуть чаще.

2 из 100 опрошенных запомнилось празднование собственного дня рождения с коллегами. По 1% респондентов назвали лучшим днем тот, в который хвалило руководство, повысили в должности, увеличили зарплату или выполнили проект. Другие запоминающиеся поводы назвали 9%. Среди них — переход на удаленку, защита проекта, победа в профсоревновании, успешное прохождение проверки и проч.

3 из 10 работающих утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 6% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

За прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины — отпускам.

Время проведения опроса: 19—23 мая 2023 года.