ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В МУРМАНСКЕМурманск готовится к XVIII фестивалю спорта «Гольфстрим»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.08.25 14:00

Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей

Меньше альтруизма, больше прагматизма: россияне стали чаще требовать оплаты за выполнение чужих обязанностей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

43% россиян регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Ещё 35% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 56% выполняют их бесплатно, а 20% соглашаются только за доплату.

Причём за год число готовых трудиться за других бесплатно сократилось на 5 процентных пунктов, а требующих оплаты — увеличилось (+4 п.п.). Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции сегодня 1 из 10.

Мужчины и женщины сталкиваются с лишними поручениями одинаково часто, но среди представителей сильного пола чуть больше тех, кто настаивает на оплате (22% против 19% среди россиянок).

Дополнительным функционалом 35—45-летних сотрудников работодатели нагружают активнее, те, в свою очередь, чаще требуют доплаты.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще сталкиваются с заданиями, выходящими за рамки должностных обязанностей, но и доплату за выполнение не своей работы они требуют чаще и чаще не боятся отказать работодателю, чем те, кто зарабатывает меньше.

В условиях дефицита кадров работодатели активно практикуют «гибкость» обязанностей, но толерантность к этому снижается — особенно среди тех, кто может себе позволить торговаться.

Время проведения опроса: 4—8 августа 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет в ожидании переговоров президентов США и РФ-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»