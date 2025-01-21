Россияне стали чаще утверждать, что разделяют корпоративные ценности работодателей

Высокий уровень совпадения ключевых приоритетов персонала и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

52% работающих отметили, что им близки и понятны корпоративные ценности их организации. 16% россиян критикуют ценности своего работодателя или считают, что заявленные принципы на практике не соблюдаются. 9% россиян признались, что корпоративные ценности не понимают. Еще 11% не знают, каких принципов придерживается их работодатель.

Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их (55% против 49% среди мужчин).

Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (55%), так и тех, кто эти ценности критикует (18%). Осведомленность работников крупных компаний о корпоративных ценностях в целом выше, чем у персонала среднего и малого бизнеса.

По сравнению с 2023 годом, сотрудников, разделяющих корпоративные ценности работодателей, стало чуть больше (+3 процентных пункта).

Время проведения опроса: 8 декабря 2024 — 14 января 2025 года.