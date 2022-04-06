Россияне стали экономить на чаевых везде, кроме общепита

Чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях и на заправках. Самая большая средняя сумма чаевых — в гостиницах (в среднем 425 рублей), самая маленькая — на автомойках (65 рублей). Во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 26% делают так всегда, а 39% — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам: 10% делают это всегда, 40% — иногда. Благодарят небольшой суммой курьеров 38% респондентов (9% всегда и 29% иногда). Каждый третий опрошенный (34%) оставляет чаевые в парикмахерских (11% и 23% соответственно). По 27% россиян дают на чай в отелях (5% всегда и 22% иногда), на заправках и автомойках (8% и 19% соответственно).

Самые большие суммы чаевых — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 425 рублей. В среднем по 250 рублей россияне дают на чай в кафе и ресторанах, по 155 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 100, а сотрудники заправок и автомоек — по 65 рублей.

В 2021 году в качестве чаевых россияне оставляли больше денег: судя по комментариям, люди были благодарны сотрудникам сферы услуг, работавшим в период коронавирусных ограничений. Лишь в общепите средняя сумма чаевых за минувший год чуть выросла.