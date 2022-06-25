Россияне стали менее терпимы к курортным романам

Каждый второй россиянин считает, что супругам лучше проводить отпуск вместе и лишь изредка отдыхать друг от друга. Курортные романы сегодня одобряют реже, чем в 2014 году. При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что муж и жена должны проводить отпуск только вместе, твердо убеждены 43% россиян. Каждый второй опрошенный (50%) не столь категоричен: лучше отдыхать вместе, а поодиночке — лишь изредка. Только 5% считают, что супругам лучше проводить отпуск раздельно, но и иногда можно и вместе. Еще 2% уверены в пользе исключительно отдельного отдыха супругов: «Надо отдыхать не только от работы, но и друг от друга».

Возможный результат раздельного отдыха — курортный роман. Его одобряют 19% россиян, тогда как 45% настроены по отношению к курортным романам негативно.

При этом тех, кто не имеет ничего против новых отношений в отпуске, втрое больше среди мужчин (29% против 10% среди женщин), особенно холостых (33%). Кроме того, сторонники исключительно раздельного отдыха одобряют курортные романы втрое чаще, чем те, кто выступает за совместный отпуск супругов (44% против 16% соответственно).

За 8 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», россияне стали придерживаться более строгих взглядов: число сторонников курортных романов снизилось на 9 процентных пунктов.