Россияне стали охотнее избавляться от ненужных вещей

Каждый пятый россиянин легко расстаётся с ненужный хламом, а каждый седьмой признался, что буквально ничего не может выбросить. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

Что из отслуживших свое вещей россиянам особенно жалко выбрасывать? Каждому четвертому трудно расстаться со старой одеждой и обувью (24%). 12% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовою технику и электронику не могут 7% опрошенных, 6% не решаются выбрасывать книги, по 2% — мебель, игрушки и детские вещи. По 1% опрошенных дорожат подарками или бижутерией.

Также россиянам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.

22% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 13% — напротив, ничего не могут выбросить.

За 12 лет выросло число тех, кто легко расстается с хламом: 12% — в 2012 году, 22% — сейчас, однако тех, кто бережёт с вещи с историей, стало втрое больше.

Время проведения опроса: 13 — 18 июля 2025 года.