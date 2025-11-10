Россияне стали рекордно быстро находить работу

Уровень безработицы в России остаётся минимальным — в сентябре он составил лишь 2,2%. За три последних года в экономическую активность включились свыше 2 млн человек, и общее число занятых достигло 75 млн. Такая динамика привела к появлению «рынка соискателя» — ситуации, при которой работодатели вынуждены бороться за квалифицированных сотрудников, публикуют множество предложений о работе, предлагают улучшенные условия и проявляют большую гибкость при приёме на работу.

Россияне, оставшиеся без работы, начали устраиваться значительно быстрее: теперь поиск нового места занимает примерно пять месяцев. С момента начала учёта подобных данных в 2009 году средняя продолжительность поиска составляла около 7,4 месяца, то есть нынешний показатель стал минимальным за всё время наблюдений, пишут «Известия».

Сокращение сроков поиска работы связано с улучшением ситуации на рынке труда, внедрением персонализированных сервисов «Работа России» для соискателей и работодателей, а также реализацией нацпроекта «Кадры», заметили в Минтруде. В его рамках гражданам предоставляется бесплатное переобучение по 360 востребованным профессиям — от рабочих и социальных специальностей до направлений, связанных с искусственным интеллектом. Работодатели при этом могут использовать собственные учебные центры, чтобы готовить специалистов под конкретные потребности.

«В 2025 году для граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в кадровые центры «Работа России», средний срок трудоустройства от момента первого обращения до выхода на работу за девять месяцев 2025 года составил 4,4 месяца (за тот же период 2024 года — 4,7 месяца, в 2023-м — пять месяцев). Это средние по стране цифры, в них учитываются периоды стажировок, прохождения переобучения», — отметили в пресс-службе министерства.

Сокращение сроков трудоустройства показывает, что профессиональная поддержка способствует более быстрому выходу граждан на работу и повышает общую эффективность рынка труда, добавили в министерстве. В результате работодатели получают квалифицированных специалистов, а соискатели — подходящие вакансии. Согласно прогнозам, текущие тенденции сохранятся: в ближайшие годы наиболее востребованными останутся рабочие кадры, инженеры, специалисты в сфере IT, медицины и образования.