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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 20:00

Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги

С просьбой одолжить денег до зарплаты лучше обращаться к коллегам-мужчинам или сослуживцам старше 45 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, берут ли они деньги взаймы, кому и сколько одалживают. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

С просьбой одолжить денег 11% респондентов обращаются к родственникам, 7% — к друзьям. По 1% опрошенных занимают деньги у коллег или берут заём на работе. Почти каждый пятый россиянин берет кредит в банке (19%). 60% утверждают, что не берут денег в долг.

Одалживают деньги родственникам 22% россиян, друзьям — 21%, коллегам — 9% россиян. Причём мужчины более отзывчивы к просьбам сослуживцев дать в долг до зарплаты (10% против 8% среди женщин). Больше всего же тех, кто готов подкинуть денег коллеге, — среди россиян старше 45 лет (11%). А вот 44% опрошенных никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую среднестатистический россиянин может одолжить родственнику, составляет 16 тысяч рублей, другу — 11800 рублей, коллеге — 5800 рублей.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлых лет, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Средние суммы, которые готовы занять родственникам и друзьям, тоже уменьшились. И лишь коллегам готовы одалживать столько же, сколько и в прошлом году, впрочем, сумма эта скромна (менее 6000 рублей).

 

 

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